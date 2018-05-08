ABD Başkanı Donald Trump, 2015 yılında İran ile altı dünya ülkesi (ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, Rusya ve Çin) arasında imzalanan nükleer anlaşmayla ilgili kararını bu akşam TSİ 21.00'da açıklayacak.
Daha önceki açıklamalarında Trump, anlaşmayı 'gelmiş geçmiş en kötü anlaşma' ve 'felaket' olarak tanımlamış ve ABD'nin anlaşmadan çıkıp İran'a yeniden yaptırımlar uygulayabileceği mesajını vermişti.
Eski ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, İran politikasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle Trump tarafından görevden alınmış, yerine İran konusundaki katı tutumuyla bilinen CIA Başkanı Mike Pompeo getirilmişti. Trump, Ulusal Güvenlik Danışmanı koltuğuna da İran konusundaki şahin politikalarıyla bilinen John Bolton'ı getirmişti.
NEW YORK TIMES: TRUMP ANLAŞMADAN ÇEKİLİYOR
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran kararını açıklamasına saatler kala New York Times'tan flaş bir iddia geldi.
New York Times, gün içerisinde Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la bir görüşme yapan Trump'ın görüşmede, ABD'nin anlaşmadan çekileceğini söylediğini öne sürdü.
Gazeteye göre, ABD anlaşmayla birlikte kaldırılan tüm yaptırımları yeniden uygulamaya sokmaya hazırlanıyor.
ABD'LİLER ANLAŞMADA KALINMASINI İSTİYOR
Donald Trump, seçim kampanyası döneminde ABD'yi anlaşmadan çekeceği vaadinde bulunmuştu. Trump, anlaşmanın İran'ın bölgedeki etkisini arttırdığını ve Tahran yönetiminin füze denemelerine engel olamadığını savunuyor.
Trump'ın anlaşmadan tamamen çekilmeden, daha katı bir şekilde uygulanmasını istemesi de ihtimaller dahilinde ancak Tahran yönetimi bunun anlaşmayı çiğnemek olacağını düşünüyor.
ABD halkı ise İran'la yapılan anlaşmayla ilgili olarak Başkan Trump'la aynı fikirde değil. CNN'in yaptığı ankete göre, ABD'lilerin yüzde 63'ü İran ile yapılan anlaşmadan çekilinmemesi gerektiğini düşünüyor.
DİĞER ÜLKELER NE DÜŞÜNÜYOR?
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer anlaşmayla ilgili bugün yapacağı açıklama öncesi yaptığı konuşmasında ABD'nin nükleer anlaşmayı ihlal etmekten pişman olacağını, eğer böyle bir şey olursa İran'ın bir haftadan az sürede buna cevap vereceğini söylemişti.
İranlı üst düzey yetkililer ABD'nin anlaşmadan çekilmesi durumunda, İran'ın anlaşmada kalmayacağı ve eski nükleer programına çok kısa süre içerisinde döneceği yönünde açıklamalar yaptılar.
Anlaşmanın altında imzası bulunan diğer ülkeler ise anlaşmanın devamından yana tutum sergiliyor. Almanya, Fransa ve İngiltere bu konuda net bir tutum ortaya koyarak Trump'ı anlaşmada kalmaya ikna etmek için çaba gösterdiler. Ancak bu üç ülkenin elçilerinin bugün Brüksel'de İran Dışişleri Bakan Yardımcısı'yla yaptıkları toplantıdan sonra önümüzdeki günlerde tansiyonun kontrolsüz şekilde tırmanabileceği uyarısı çıktı.
İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ABD Başkanı Donald Trump'a, İran ile 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmadan çekilmemesi çağrısında bulunmuştu.
Geçtiğimiz hafta Alman Şansölye Angela Merkel ve Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron ABD'ye ziyaret gerçekleştirmiş ve Trump'a başka bir alternatif anlaşma oluşmadan İran ile 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan çekilmemesi gerektiğini ifade etmişlerdi.
Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, İranlı ve Avrupalı bazı yetkililerle nükleer anlaşma konusunda görüştüğü ortaya çıkan eski Dışişleri Bakanı John Kerry'yi "sürece karışmaması" konusunda uyarıda bulunmuştu.
NÜKLEER ANLAŞMA NEDİR?
Nükleer anlaşma, İran ile P5+1 ülkeleri (ABD, İngiltere, Çin, Fransa, Rusya ve Almanya) arasında 2015'te ABD Başkanı Barack Obama döneminde imzalanmıştı.
Anlaşmaya göre, İran uranyum zenginleştirme programını kısıtlamış, karşılığında anlaşmaya taraf ülkelerin İran'a yönelik yaptırımları hafifletilmişti.
Anlaşmayla birlikte Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Atom Enerji Kurumu'nun İran'daki askeri üslere girişine izin verilmiş ve BM'ye kapsamlı denetim hakkı verilmişti.
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