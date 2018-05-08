ABD Başkanı Trump, İran'la varılan nükleer anlaşmadan ABD'nin çekilip çekilmeyeceğiyle ilgili nihai kararını açıklılyor. Bundan sonrasında,nükleer anlaşmada yer almayan yeni yaptırımların uygulanması bekleniyor. Trump konuşamasına ''İran, Ortadoğu'da Hizbullah, Hamas, El Kaide ve Taliban gibi terörist organizasyonları destekliyor'' diye başladı. Trump, İran'ın nükleer silah üretmeye devam ettiğini vurguladı.

Eğer birşey yapmazsak başımıza ne geleceğini biliyoruz. Terör sponsorları dünyanın en tehlikeli silahlarına sahip diyen Trump, yeni yaptırımları hayata geçireceklerini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, 2015 yılında İran ile altı dünya ülkesi (ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, Rusya ve Çin) arasında imzalanan nükleer anlaşmayla ilgili kararı açıklıyor.

Daha önceki açıklamalarında Trump, anlaşmayı 'gelmiş geçmiş en kötü anlaşma' ve 'felaket' olarak tanımlamış ve ABD'nin anlaşmadan çekilebileceğini ve İran'a yeniden yaptırımlar uygulayabileceği mesajını vermişti.

Donald Trump, seçim kampanyası döneminde ABD'yi anlaşmadan çekeceği vaadinde bulunmuştu. Trump, anlaşmanın İran'ın bölgedeki etkisini arttırdığını ve Tahran yönetiminin füze denemelerine engel olamadığını savunuyor.

Trump, geçen hafta İran'ın nükleer silah geliştirmeye devam ettiğini açıklayan ve bir takım tartışmalı deliller ortaya koyan İsrail Başbakanı Netanyahu'ya inandığını belirtmişti.

Anlaşmadan çekilmenin kademeli gerçekleşmesi bekleniyor. Çekilme kararının ardından ise yeni yaptırımlar gündemde. İlk etapta İran Merkez Bankası'na yönelik yaptırımlar bekleniyor. Çekilme planı anlaşmanın ihlal edilemesine yol açan yaptrımlar ile hayata geçirilmiş olunacak.

Anlaşmanın tarafı olan Rusya ve Çin'in bundan sonraki yol haritası

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