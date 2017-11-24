Son dakika... Trump ile Erdoğan görüşecek!

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bugün bir görüşme gerçekleştireceğini açıkladı.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bu sabah, Orta Doğu'da bana miras bırakılan karmaşık duruma barış getirmeye ilişkin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile konuşuyor olacağım" ifadelerini kullandı.

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