Singapur'a barış hedefiyle uçacağını belirten Trump, "Kim, Kuzey Kore'yi harika bir ülke haline getirebilir, halkı için olumlu şeyler yapabilir, ancak tek bir şansı var" dedi. Kim'in nükleer silahları bırakma konusunda ciddi olup olmadığını bir dakika içinde anlayacağını, eğer Kim'in ciddi olmadığını hissederse görüşmeyi uzatmayacağını belirtti.

Ayrıntılar geliyor...

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER