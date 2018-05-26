Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın ekibi, beklenen olası Trump-Kim görüşmesi için Singapur'a gitmek üzere yola çıkacaklar.

Beyaz Saray sözcüsü, Singapur'da gerçekleştirilmesi beklenen zirveye hazırlık için bu hafta Trump'ın ekibinin Singapur'a gideceğini duyurdu.

İki ülke liderinin karşılıklı atışmalar sonunda uzlaşmaya vardığı düşünülmüş, 12 Haziran'da Singapur'da tarihi görüşmeyi gerçekleştirecekleri belirtilmişti, ancak son günlerde görüşmenin iptal olmasının sinyalleri veriliyordu ki, beklenen açıklama Trump'tan geldi. Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'a bir mektup yazarak, son açıklamalarındaki "öfke ve açık düşmanlıktan" dolayı 12 Haziran’da iki lider arasında Singapur’da yapılması planlanan zirveye katılmayacağını bildirdi.

"Ne yazık ki son açıklamalarınızda gösterdiğiniz büyük öfke ve açık düşmanlığa dayanarak,uzun zamandır planlanan toplantıyı yapmanın şu anda uygun olmayacağını hissettim. Lütfen bu mektubu iki tarafın iyiliği için ancak dünyanın zararına yapılmayacak olan Singapur zirvesini temsilen kabul edin. Nükleer kabiliyetlerinizden bahsediyorsunuz ancak bizimkiler o kadar devasa ve güçlü ki Tanrı’ya asla kullanmak zorunda kalmamamız için dua ediyorum." dedi.

Kuzey Kore, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkenin lideri Kim Jong-un ile yapılması planlanan zirveyi iptal etmesinin ardından, hala "ne zaman ve ne şekilde olursa" görüşmeye hazır olduklarını açıkladı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Kim Kye-gwan Trum'ın kararının "çok üzücü" olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamayı değiştirerek, zirveyle ilgili görüşmelerin devam ettiğini ve görüşmenin planlandığı gibi gerçekleşebileceğini söylemiş, Beyaz Saray Sözcüsü Sanders ise 12 Haziran'da görüşme olursa hazır olacaklarını açıklamıştı.

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