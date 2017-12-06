Son Dakika! Trump Kudüs kararını açıkladı!

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacağı ve Tel Aviv'deki Amerikan Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması hazırlıkları için talimat vereceği belirtilmişti. Gözler Trump'ın yapacağı açıklamaya kilitlendi.

ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma sözü veren Trump'ın bugün açıklamasında bu yönde kararını açıklayabileceği ifade ediliyordu. Filistin ise, "Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma" anlamına gelecek bu adıma şiddetle karşı çıkarak tepki gösteriyor.

TRUMP'TAN AÇIKLAMA ÖNCESİ GELEN MESAJ: GECİKMİŞ BİR KARAR

ABD Başkanı Donald Trump, Kudüs'ün başkent olması yönündeki kararı konusunda kabinesini bugün bilgilendirdi. Trump, Kudüs'le ilgili kararının çoktan alınması gereken bir karar olduğunu söyledi. Trump'ın bu sözleriyle kendinden önceki ABD başkanları olan Bill Clinton ve George W. Bush'un Kudüs'le ilgili sözlerini tutmadıkları imasında bulunduğu düşünülüyor.



Öte yandan Trump'ın bu hamlesine karşılık dünyada tepkiler çığ gibi yükseliyor. Dünyadan ve sıcak bölgedeki ülkelerden, Filistin-İsrail arasında bir savaşa neden olabilecek bu karar nedeniyle Trump yönetimine tepkiler yağıyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: KUDÜS, TÜM MÜSLÜMANLARIN GÖZ BEBEĞİDİR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün yaptığı açıklamada, "Kudüs'ün kutsiyetinin ve tarihi statüsünün korunması hususunda Ürdün'le aynı düşüncedeyiz. Kudüs'ün statüsü konusunda atılacak yanlış bir adım İslam aleminde infiale neden olacaktır. Kudüs, tüm Müslümanların göz bebeğidir. Kimden gelirse gelsin, bu tarihi konuyu gözardı eden tüm yaklaşımların sonu hüsrandır. Ortadoğu'da istikrar için yegane yol, 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletidir.

13 Aralık'ta İslam İşbirliği Teşkılatı'nın liderlerini İstanbul'da toplanacak. Bir sonuç bildirgesini oradan tüm dünyaya açıklayacağız. İslam dünyasının Kudüs konusunda beraber hareket etmesi çok önemlidir." demişti.

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Trump Kudüs kararını açıkladı!