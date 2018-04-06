Kuzey Irak'a 1 Nisan'dan itibaren gerçekleştirilen operasyonlarda 89 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

7 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Öte yandan daha sonra TSK'dan yapılan açıklamada "Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde hava destekli devam eden operasyonlarda 7 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi." denildi.

SABAH SAATLERİNDE 14 TERÖRİSTİN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİĞİ AÇIKLANDI

TSK'dan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk bölgesine yönelik 05 Nisan 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde; teröristler tarafından barınak ve sığınak olarak kullanılan 13 hedef imha edilmiş ve silahlı 14 terörist etkisiz hale getirilmiştir." denildi.

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