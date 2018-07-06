TSK'dan yapılan açıklamaya göre, " Hakkari kırsalında tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik olarak 05-06 Temmuz 2018 tarihlerinde düzenlenen hava harekatları neticesinde, yedi terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

İÇİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı ise yaptığı açıklamada, "Terörle mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda; Mardin'de 2 terörist,

Hakkâri (Kırıkdağ) 5 terörist, Şırnak'ta 8 terörist olmak üzere toplam 15 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Mardin’deki operasyon halen devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.