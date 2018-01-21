Habertürk TV'nin son dakika verdiği bilgiye göre; Zeytin Dalı Harekatı'nın başlatıldığı Suriye'nin Afrin bölgesinden Türkiye’ye atılan roketlere TSK, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı savaş uçakları ile karşılık verdi.

AA'nın haberine göre; Terör örgütü PYD/PKK tarafından Reyhanlı ilçesine yönelik roketli saldırıların gerçekleştirildiği iki mevzi TSK'nın hava harekatıyla imha edildi.

HAVA HAREKATI DÜZENLENDİ

Terör örgütünün saldırılarının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri harekete geçti. Saldırıların gerçekleştirildiği mevzilerin hedef tespit radarlarıyla belirlenmesi sonrasında, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı savaş uçakları, söz konusu saldırıların yapıldığı iki mevziye yönelik hava harekatı düzenledi.

Teröristlerce kullanılan mevziler, jetler tarafından imha edildi.

Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan ise sevkiyatların sürdüğü bilgisine ulaşıldı.

Habertürk muhabiri Osman Girgin ise sınırdan verdiği son dakika bilgilerine göre; TSK tarafından obüs atışları da başladı.

F-16'ların Afrin semalarında yeniden havalandığı bilgisi geldi.

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