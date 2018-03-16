TSK'dan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, dost ve kardeş Afrin halkına yönelik aşağıdaki bildiri Arapça ve Kürtçe olarak havadan atılmıştır." denildi.

"SİZİ VE ÇOCUKLARINIZI CANLI KALKAN OLARAK KULLANMALARINA İZİN VERMEYİN"

Bildiride, "Değerli Afrinli kardeşlerimiz, PKK/PYD/YPG/DEAŞ terör örgütleri yıllardır size ve bize maddi ve manevi zararlar veriyor, sizleri evinizden, yurdunuzdan, sevdiklerinizden mahrum ettiler, teröristlere dur demenin zamanı geldi, tek hedefimiz size eziyet eden terör örgütleridir. Teröristlerden, terörist mevzi ve barınaklardan uzak durun. Sizi ve çocuklarınızı kalkan olarak kullanmalarına izin vermeyin. Afrin'de ayrılmak isteyen TSK'nın garantisi altında olacaklardır. Teröristler tarafından zorla silah altına alınanlar, sizler de en kısa zamanda silahlarınızı bırakın, evlerinize dönün. TRT Radyosu'nu dinleyin." ifadeleri yer aldı.

"GEL TESLİM OL!"

"Terör örgütü içinde yer alanlar..." diye başlayan bir diğer bildiride şu ifadeler yer aldı:

"Türk Silahlı Kuvvetleri, barış, huzur ve güven getirmek için Afrin'dedir. Seni asılsız ve boş vaatlerle kandıranların oyununa gelme. Aldanma! Seni öne sürenler Afrin'den kaçıyor, en güvenli, en iyi şartlarda yaşamaya devam ediyor. Seni kullanan eli kanlı terör örgütünden uzak dur. Sana uzattığımız ele güven. Türkiye'nin adeletine güven! Türk Silahlı Kuvvetleri'ne güven! Gel teslim ol! Afrin'de huzur ve barış dolu bir gelecek seni bekliyor."

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