SON DAKİKA! TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı

TSK'dan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Gara, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla bölücü terör örgütü mensubu teröristlerce kullanıldığı tespit edilen barınak ve sığınaklar düzenlenen hava harekatı ile tahrip edilmiştir." denildi.

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hava harekatı

Kuzey Irak