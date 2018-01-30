Türk Silahlı Kuvvetleri ( TSK), İdlib kuzeyine intikal halinde olan konvoya, bölücü terör örgütü mensubu silahlı teröristlerce bombalı araçla yapılan saldırıda, 1 askerin şehit olduğunu, 1 asker ile 1 sivil görevli personelin yaralandığını açıkladı.
TSK'dan yapılan açıklamada, İdlib Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü faaliyetleri kapsamında, 30 Ocak 2018 tarihinde İdlib kuzeyinde intikal halinde olan konvoya, bölücü terör örgütü mensubu silahlı teröristlerce bombalı araçla saldırı düzenlendiği, konvoyda görevli bir askerin şehit olduğu, bir asker ile bir sivil görevli personelin yaralandığı bildirildi. Açıklamada, "Saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz" denildi.
BAKAN EROĞLU'NDAN AÇIKLAMA
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ise 'Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Devlet ve Su İşleri (DSİ) çalışanı Yasin Tanboğa'nın şehit olduğunu, yine DSİ çalışanı Mahmut Pakyürek'in ağır, Uzman Çavuş Ömer Güneş'in de hafif şekilde yaralandığını açıkladı.
Bakan Eroğlu, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:
"Bugün Zeytin Dalı Harekatına katılan DSİ mensuplarımızdan Yasin Tanboğa şehit olmuş, Mahmut Pakyürek ağır şekilde, Uzman Çavuş Ömer Güneş ise hafif yaralanmıştır. Şehidimize Allah’tan rahmet niyaz ediyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Ailesi ve milletimizin başı sağ olsun."
— Veysel Eroğlu (@VeyselEroglu) January 30, 2018
SALDIRIDA ŞEHİT DÜŞEN DSİ PERSONELİNİN ŞEHADET HABERİ AİLESİNE VERİLDİ
Suriye'nin İdlib kentinde, Türk askeri konvoyuna düzenlenen bombalı saldırı sonucu şehit düşen Yasin Tanboğa'ın şehadet haberi Adana'daki ailesine verildi.
Askeri yetkililer 39 yaşındaki Devlet Su İşleri (DSİ) 6. Bölge personeli dozer operatörü olan Yasin Tanboğa'ın şehadet haberini, Seyhan İlçesi Denizli Mahallesi'nde yaşayan ailesine acı haber verildi. Acı haber duyan şehidin yakınları, ailenin yaşadığı eve gelerek teskin etmeye çalıştı.
Şehit Yasin Tanboğa'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu ve annesinin ise 40 gün önce vefat ettiği öğrenildi.
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