Türk Silahlı Kuvvetlerince ( TSK), Irak'ın kuzeyine yapılan hava harekatında 16 hedef imha edildi, silahlı 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Hakurk, Gara, Metina, Zap, Kandil ve Avaşin Basyan bölgelerine dün hava harekatı düzenlendi.

Teröristlere ait 16 hedefin imha edildiği harekatta, bölücü terör örgütü mensubu silahlı 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin her an Kandil'e operasyonu başlatabileceği değerlendiriliyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kandil bize uzak değil. Bu bir zamanlama meselesi" demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da, "İnlerine gireceğiz dedik, girdik mi? Girdik. Gerekirse Sincar'a da gireceğiz. Kendilerini güvenli hissettikleri ne kadar dağ, taş, tepe, kaya varsa hepsine gireceğiz. Bu yılanın başını koparacağız." diye konuşmuştu.

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