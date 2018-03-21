Türk Silahlı Kuvvetleri ( TSK), Kuzey Irak'ta düzenlenen operasyona ilişkin açıklama yaptı.

TSK tarafından yapılan açıklamada, "Komandolar tarafından Irak kuzeyi Hakurk/Kani Rash bölgesinde hava destekli olarak icra edilen operasyonlarda bugün 3 terörist daha etkisiz hale getirilmiştir." ifadesine yer verildi.

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