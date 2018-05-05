TSK: Lider kadrosundaki teröristler etkisiz hale getirildi

TSK'dan yapılan açıklamada "Son bir haftada ikisi lider kadroda olmak üzere yurt içinde 2 ve yurt dışında 12 olmak üzere toplam 14 terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

Ayrıca yapılan açıklamada Zeytin Dalı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4403 olduğu belirtildi.

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