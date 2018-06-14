Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü YPG/PKK'nın Münbiç'ten çıkarılması ile ilgili ABD'yle yapılan görüşmelere ilişkin bir bilgilendirme yayınladı.

Açıklamada, "Stuttgart'taki toplantıda Münbiç yol haritası konuşuldu. 12-13 Haziran'da Türk ve ABD'li askeri yetkililer görüştü. Stuttgart'taki görüşmede Münbiç yol haritası konusunda mutabık kalındı. Metnin her iki ülkenin üst makamlarına sunulması kararlaştırıldı." denildi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER