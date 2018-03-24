Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'in PYD/PKK terör örgütünden temizlenmesini memnuniyetle karşılayan Tel Rıfat halkı, kendi şehirlerinin de terör örgütlerinden kurtarılması için şehir meydanında toplandı.

Tel Rıfat halkının kent meydanında, şehirlerinin terör örgütü PYD/PKK'dan temizlenmesini istediği gösterisi, insansız hava aracı tarafından görüntülendi. Yüzlerce insanın bir araya geldiği gösteride, Türk bayrağı taşıyanlar dikkati çekti.

İnsansız hava aracının söz konusu görüntüsü, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ( TSK) sosyal medya hesaplarından, "Terör örgütlerinden kentin temizlenmesini isteyen Tel Rıfat halkı sokaklara döküldü" ifadesiyle paylaşıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Twitter hesabı üzerinden Tel Rİfat'tan görüntüler paylaşarak. TSK, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Terör örgütlerinden kentin temizlenmesini isteyen Tel Rıfat halkı sokaklara döküldü."

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER