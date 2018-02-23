20 Ocak'ta başlayan Zeytin Dalı Harekatı'nda 35. güne girildi. Türk Silahlı Kuvvetleri, 35 günde 1873 teröristi etkisiz hale getirirken, 101 stratejik noktayı terör örgütlerinden temizledi. TSK'dan yapılan açıklamada, "(Zeytin Dalı Harekatı) Terör örgütünden temizlenen yerleşim yerlerinde halkın evlerine dönmeye başladıkları gözlenmektedir." denildi.

101 STRATEJİK NOKTA TEMİZLENDİ

Zeytin Dalı Harekatı'nda ilerleyiş sürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgede huzuru tesis etmek ve güvenliği sağlamak amacıyla terör örgütlerine karşı başlattığı Afrin Harekatı'nda 35 günde 101 nokta ele geçirildi.

Teröristlerden temizlenen yerleşim birimleri ve stratejik noktalar şöyle:

Bülbül beldesi merkezi, beldeye bağlı Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar, Şeyh Huruz, Ömer Simo, Duraklı, Hayyam, Surain, Çarkanlı ve Akanlı köyleri, Huruz Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı, Havuz Tepesi ile Kürdo, Şeyh Huruz köyüne bağlı iki köy altı yerleşim; Racu beldesinde Ayn Batman Dağı, Yukarı Hacıkanlı, Aşağı Hacıkanlı, Derviş Obası, Hasan Kelkavi, Celeme, Edamanli, Kude, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği, Alkana, Kırmızı, Karri, Şerbanlı, Şedya Harab Summak ve Hantalli köyleri, 687 .Tepe, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe; Şeyh Hadid beldesinde Cukali Favkani ve Orta Çakallı köyleri ile Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak köyü ve Hac Bilal köyü; Cinderes beldesinde Hacı İskender, Deyr Ballut, Hammam, Nisriyye, Dükkan, Eşkan, Arşali, Muhammediye, Divan Fevkani,Divan Tahtani, Mervane, Helkece köyleri ve onlara hakim 3 tepe ile Mersides, Nisriyye, Amara ve Kila Tepeleri, Sattuf evleri ve Kalki köy altı yerleşimi, üs olarak kullanılan Beyyada noktası; Şeran beldesinde Burseya Dağı, İkidam, Şeltah, Merseva, Serincek, Kastel Cündo, Dikmetaş, Zeytinak, Arpaviran ve Dayr Savvan köyleri ile Sirgaya ve Nebi Huri Tepeleri ile Cemiliyye köy altı yerleşimi. Tel Dilur köyü. Mikdad köyü, Ali Racu köyü, Sarı Uşağı Rahmanlı köyleri. Zehra, Aşağı Korgan ve Yukarı Korgan köyleri, Bafler köyü. Maskah köyü.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: DERDİMİZ, 3 BUÇUK MİLYON İNSANI EVLERİNE DÖNDÜRMEKTİR

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin il başkanları toplantısında, "Ülkemizde misafir ettiğimiz kardeşlerimizin, 3 buçuk milyon... Suriyeli kardeşlerimizin burada barınmaları için elimizden geleni yaptık. Suriye'deki saldırıların topraklarımıza kadar ulaştığını gördük. Fırat Kalkanı Harekatı'nda 2 bin kilometrekarelik alan DEAŞ'lı teröristlerden temizlenmiş oldu. Burada yaşayan insanlar topraklarına dönmüş oldu, bunu biz sağladık. Bugün 35. gününe giren Zeytin Dalı Harekatı'nda adım adım Afrin'e ilerliyoruz. Bu sabah itibarıyla 1873 teröristi etkisiz hale getirerek 415 kilometrekare civarında bir alanı kontrol altına aldık. Derdimiz nedir? Derdimiz 3 buçuk milyon insanı kendi evlerine, topraklarına nasıl gönderebiliriz, derdimiz budur. Bölgedeki hakim tepeler şu anda büyük ölçüde askerlerimiz tarafından teröristlerden temizlendiği için harekatın bundan sonraki kısmının inşallah daha hızlı ilerlemesini bekliyoruz." demişti.

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