TSK'dan yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı'nda bir askerin şehit olduğu belirtildi. Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarıyla bugün Afrin'in güney batısında girilen çatışmada bir askerin şehit olduğu belirtildi. Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırılarda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

ORG. AKAR VE KUVVET KOMUTANLARI HAREKATI HAVADAN DENETLEDİ

Afrin'e 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nda TSK'dan yapılan son açıklamada şu ana kadar 1062 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Şu ana kadar 18 askerin ise şehit düştüğü açıklandı.

ŞEHİT ATEŞİ HATAY'A DÜŞTÜ

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin kentinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda PKKYPG'li teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Sözleşmeli Er Sergen Pamukçu'nun (23) memleketi Hatay'daki ailesine acı haber ulaştı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit olan piyade sözleşmeli er Sergen Pamukçu, memleketi Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı.

Antakya Mezarlık Kompleksi'nde düzenlenen törene, şehidin babası Fadil ve annesi Seliz, abisi Selahattin Pamukçu, Hatay Valisi Erdal Ata, Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, AK Parti Hatay Milletvekili Adem Yeşildal, CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Tevfik Erkan Olgay, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehidin annesi Seliz Pamukçu, oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

TOPRAĞA VERİLDİ

Hatay Müftüsü Hamdi Kavillioğlu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin cenazesi Antakya Şehitliğinde toprağa verildi.