Afrin şehidi son yolculuğuna uğurlandı

09.02.2018 - 11:30 | Güncelleme:

Son dakika haberine göre, TSK'dan yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı'nda bir askerin şehit olduğu belirtildi. Şehit askerin kimliğinin Sözleşmeli Er Sergen Pamukçu olduğu öğrenildi. Pamukçu'nun naaşı, memleketi Hatay'da toprağa verildi

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TSK'dan yapılan açıklamada,  Zeytin Dalı Harekatı'nda bir askerin şehit olduğu belirtildi.  Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarıyla bugün Afrin'in güney batısında girilen çatışmada bir askerin şehit olduğu belirtildi. Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırılarda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

ORG. AKAR VE KUVVET KOMUTANLARI HAREKATI HAVADAN DENETLEDİ

Afrin'e 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nda TSK'dan yapılan son açıklamada şu ana kadar 1062 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Şu ana kadar 18 askerin ise şehit düştüğü açıklandı.

ŞEHİT ATEŞİ HATAY'A DÜŞTÜ

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin kentinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda PKKYPG'li teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Sözleşmeli Er Sergen Pamukçu'nun (23) memleketi Hatay'daki ailesine acı haber ulaştı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit olan piyade sözleşmeli er Sergen Pamukçu, memleketi Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı.

Antakya Mezarlık Kompleksi'nde düzenlenen törene, şehidin babası Fadil ve annesi Seliz, abisi Selahattin Pamukçu, Hatay Valisi Erdal Ata, Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, AK Parti Hatay Milletvekili Adem Yeşildal, CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Tevfik Erkan Olgay, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehidin annesi Seliz Pamukçu, oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

TOPRAĞA VERİLDİ

Hatay Müftüsü Hamdi Kavillioğlu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin cenazesi Antakya Şehitliğinde toprağa verildi.

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Misafir - 23 dakika önce - Cevapla
0 0 0 allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun
Misafir - 1 saat önce - Cevapla
0 0 0 ŞEHİTLER ÖLMEZ VATAN BÖLÜNMEZ. BİR ÖLÜR BİN DİRİLİRİZ.
Misafir - 4 saat önce - Cevapla
9 1 +8 allah rahmet eylesin
Misafir - 5 saat önce - Cevapla
2 0 +2 Çok. Üzülüyorum. Bu. Duruma
Misafir - 5 saat önce - Cevapla
5 0 +5 Allah rahmet eylesin
Misafir - 5 saat önce - Cevapla
15 2 +13 Allah rahmet eylesin keske bende gitsemde o mertebeye ulassam aminnn
Misafir - 5 saat önce - Cevapla
14 3 +11 allah gani gani rahmet eylesin. geride kalan aslerlerimizi allah korusun yar ve yardımcıları olsun.
Misafir - 5 saat önce - Cevapla
13 5 +8 Anasin babasina sabir versin ne kadar az sehidimiz olursa okadar icimiz yanar ruhu sad olsun ne mutlu sehit oldu vatanimiz sagolsun
Misafir - 6 saat önce - Cevapla
13 1 +12 Allah Şahadetini kabul etsin ,mekanın cennet olsun,düğün günün mübarek olsun ,hakkını helal et Yiğidim
Misafir - 6 saat önce - Cevapla
13 3 +10 Bu bir savaş değildir. TSK'nın pkk'yı yok etme harekatıdır. Ortada savaş yok. TSK ile savaşmak pkk'nın ne haddine.
Misafir - 6 saat önce - Cevapla
14 0 +14 Allah'ım mehmetcimizi korusun
Misafir - 6 saat önce - Cevapla
12 0 +12 Mekanları cennet olsun. Bu ülke askerlerimize minnettar:cry:
Misafir - 6 saat önce - Cevapla
8 0 +8 Mekanları cennet olsun. Bu ülke askerlerimize minnettar
Misafir - 6 saat önce - Cevapla
6 2 +4 Mekanı Cennet olsun ????✔CcC
Misafir - 6 saat önce - Cevapla
7 0 +7 Allah rahmet eylesin Diğer askelerimizide korusun İnşallah Allah yar ve yardıcısı olsun
Misafir - 6 saat önce - Cevapla
14 69 -55 TURKIYEM basimiz sagolsun RABBIM su mubarek gun hurmetine butun TURK askerini polisini ve halkini korusun insallah..
Misafir - 6 saat önce - Cevapla
13 41 -28 Allah efendimize komsu etsin şehadetini kabul etsin
Misafir - 6 saat önce - Cevapla
11 37 -26 Allah mekanlarını cennet eylesin
Misafir - 6 saat önce - Cevapla
8 34 -26 Rahmet olsun. Mekanları cennet olsun .
Misafir - 6 saat önce - Cevapla
8 63 -55 Allah mekanlarını cennet eylesin kalanlara sabır versin mubarek cuma günü dualarımız onlarla
Misafir - 6 saat önce - Cevapla
10 19 -9 ALLAH CC ŞEHADİTİNİ KABUL ETSİN İNŞAALLAH
Misafir - 6 saat önce - Cevapla
7 57 -50 Allah rahmet eylesin.Rabbim diğer askerlerimizi korusun.
Misafir - 6 saat önce - Cevapla
10 22 -12 Rabbim mekanını cennet eylesin ailesinin ve Türk milletinin başı sağolsun
Misafir - 6 saat önce - Cevapla
8 5 +3 Allah rahmet eylesin.
Misafir - 6 saat önce - Cevapla
7 68 -61 Allah yar ve yardımcıları olsun inşaallah
Misafir - 6 saat önce - Cevapla
7 1 +6 Allah ramet eylesin mekanı cennet olsun