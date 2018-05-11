Enerji verimlilik standartları kapsamında yenilenebilir enerjiden daha fazla faydalanmak isteyen ABD'nin Kaliforniya eyaleti yetkilileri evlerde güneş panelini zorunlu hale getiriyor.

Enerji Komisyonu tarafından alınan karar gereğince 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren yapılacak konutların çatısında veya uygun bölümlerinde güneş paneli bulundurmak mecburi olacak.

Eyalet Valisi Jerry Brown, 2030 yılı itibarıyla karbon emisyonunu yüzde 40 azaltacak bir plan da açıklamıştı.

Her yıl 80 bin yeni konutun yapıldığı bölgede yeni yapıların sadece 15 bin adedinde güneş paneli bulunduğu belirtiliyor. Ortalama bir konutta 2.5 ile 4 kilovat arasında panellerin kullanıldığı ve ilave 65 bin solar panel sisteminin yıllık talebi 260 megavat arttırması bekleniyor. Bu, büyük bir güneş enerjisi çiftliğine denk.

Kaliforniya solar paneli mecburi hale getiren ilk eyalet olurken niş bir pazar olarak görülen güneş enerjisi sektörü de norma haline dönüşebilir. ABD'nin hane anlamındaki solar gücü 2017 yılı sonunda 10.4 gigavat güce ulaşmıştı.

EV MALİYETİ 10 BİN DOLAR ARTARKEN ENERJİ TASARRUFU 20 BİN DOLAR OLACAK

Kaliforniya halihazırda da ABD'nin en büyük güneş enerjisi pazarı olarak dikkati çekerken, benzer kararı diğer eyaletlerin de alması bekleniyor.

Öte yandan, uzmanlar solar panellerin zorunluluk haline gelmesiyle konut maliyetlerinin 10 bin dolar artacağı belirtiliyor ancak bu kararla 30 yıllık enerji ve bakım tasarrufunun 20 bin dolar olmasıyla bu maliyet fazlasıyla karşılanmış olacak.

Tasarının kabul edilmesiyle birlikte First Solar, Sunrun, Vivint Solar ve Enphase Energy gibi güneş enerjisi üzerine çalışan şirketlerin hisselerinde ortalama yüzde 6 civarında artış yaşandı.