F-16'lar havalandı, bölge ateş altına alındı

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada; "Tunceli merkez kırsalında İl Emniyet Müdürlüğümüzün ve İl Jandarma Komutanlığımızın koordinesinde yapılan hava destekli operasyonda tespit edilen 7 terör örgütü mensubu terörist, iki F-16 Savaş uçağımızla etkisiz hale getirilmiştir.Bölgede operasyona an itibariyle devam edilmektedir"denildi.

Açıklamada, terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.

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