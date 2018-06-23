Habertürk’ün “Tükkan Vurgunu” başlığıyla duyurduğu dijital para vurgununda yeni detaylar ortaya çıktı. Turcoin isimli dijital para üreteceği vaadi ile yaklaşık 10 bin kişiden 100 milyon lira toplayan Hipper A.Ş. ortakları Muhammet S. ve Sadun K. gözaltına alınmıştı.

O ‘TESİSLER’ BASILDI

Dijital para madenciliği yapacakları büyük bir tesis kuracağını iddia eden şirket ortaklarının Kocaeli’nde “tesis” dedikleri yerin 2 dükkân olduğunu Habertürk’ün gündeme getirmesinin ardından polis harekete geçti. Kocaeli Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyona Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de destek verdi. Gazete Habertürk'ten Caner Aktan'ın haberine göre Söz konusu işyerlerine yapılan baskında çok sayıda ekran kartı ele geçirildi. 2 dükkânda yapılan aramada, özel bir trafo sistemi kurulduğu belirlendi. Trafonun dijital para madenciliği için gereken yüksek derecedeki enerjiyi sağlamak için yaptırıldığı belirtildi.

AYNI SİTEDE EV TUTMUŞ

Kocaeli’nin İzmit İlçesi’ndeki lüks bir sitede satın aldığı 2 dükkânda dijital para üreteceğini öne süren şirket ortaklarından Sadun K.’nın aynı lüks sitede ev kiraladığı da ortaya çıktı. Polis tarafından evde yapılan aramada çeşitli dokümanlara el konuldu. Öte yandan Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında geçen pazartesi günü Eskişehir’de gözaltına alınan şirketin ortağı Muhammet S. (24) çarşamba günü adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Savcılığın itiraz etmesi üzerine Muhammet S., dün yeniden gözaltına alındı. Sadun K.’nın ise emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.