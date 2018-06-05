İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Maltepe’de Okul Aile Birliği temsilcileri ile iftarda buluştu.
Burada bir konuşma yapan Uysal, aslında Türkiye’nin başkanlık sistemine yabancı olmadığını ve bir çok alanda başkanlık sisteminin uygulandığını söyledi. Uysal, “Önümüzde 24 Haziran seçimi var. Şuanda seçimle ilgili malumunuz değişik tartışmalar var. Bu tartışma ne? Bu seçimle ülkemiz yeni bir sistem olan Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiyor.
Cumhurbaşkanlığı sistemi nedir, ne değildir vatandaşın kafasını karıştırma adına, bazıları diyor ki biz kazanırsak bu sistemi geri döndüreceğiz. Bazıları başka şeyler söylüyor. Halbuki olay çok basit. Aslında ülkemiz bugüne kadar hükümetin seçimi hariç, her şeyde başkanlık seçimi var. Muhtarlık seçimi yapıyoruz, başkanlık sistemi.. İlçe Belediye Başkanı seçiyoruz, başkanlık sistemi.. Okul aile birliği seçimi yapılıyor başkanlık sistemi.. Büyükşehir belediye başkanı seçiliyor, başkanlık sistemi ile seçim yapılıyor. Başkanlık sistemi ne demek? Seçeceğimiz kişi buranın yönetimine talip olup olmadığı meselesi. Şimdi baktığımız zaman 24 Haziran’da aslında konu şu. Ülkeyi kim yönetsin seçimi. Olayı böyle basit bir şekilde anlatsak tabi Cumhurbaşkanımız yüzde 60-70 ile seçilir diye korkuyorlar, onun yerine bu sistem diktatörlük getirir, bu sistem şunu getirir, bu sistem bunu getirir bir sürü hikaye. Halbuki belediyelerde 1960 yılına kadar parlamenter sistem gibi önce meclis üyeleri seçiliyormuş, ondan sonra onlar toplanıp ilk toplantısında belediye başkanını seçiyormuş. Bakmışlar ki yürümemiş, demişler ki belediyede başkanlık sistemi getirelim. O günden bugüne bu sistemde ne diktatörlük olmuş ne bir şey” şeklinde konuştu.
“TURİZMCİLERİ RAHATSIZ EDEN BİR DURUM VARSA DEĞERLENDİRMESİ YAPILIR”
İHA'nın haberine göre, iftar programının ardından UBER ile ilgili gelişmelere yönelik basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, turizmcileri rahatlatan bir açıklama yaptı. Uysal, “Bizim UBER ile ilgili aldığımız karar, bizim vermiş olduğumuz belgenin başka amaçla kullanılmamasına yönelik bir karar. Turizm belgesi vermişiz. Turizm belgesi ile normal taksi taşımacılığı yapıyorsa buna engel olma mahiyetinde” dedi.
"AMACIMIZ TURİZM BELGESİ İLE TAKSİCİLİK YAPILMASININ ÖNÜNE GEÇİLMESİ"
Turizmcilerin işine engel olan bir durum varsa gerekli değerlendirmelerin yapılacağını ifade eden Uysal, “Eğer turizmcilerimizi rahatsız eden bir yönü varsa alınan kararların onların değerlendirilmesi yapılır. Haklı olarak onların şu şekilde bir eleştirisi var. Yedi kişiden az kişi gelirse biz bunu havaalanından aldıramayacak mıyız? Onunla ilgili arkadaşlarımız toplanıyor, çalışıyor. Bizim amacımız turizmcilerin, İstanbul’a gelen turistleri rahat bir şekilde ağırlamasına engel olmak vs. değil. Amacımız turizm belgesi ile taksicilik yapılmasının önüne geçilmesi. UBER işletmeciliğinin yapılmasının önüne geçilmesi. Dolayısı ile turizmcilerin tedirgin olduğu konularla ilgili konularda arkadaşlarımız toplanır bir karar alır. O değiştirilebilir. O nihayetinde biz İstanbul’a turist getiren turizmcileri, yakınen destekliyoruz, sorunları ile ilgileniyoruz. Bu konuda da yanlış anlaşılacak, işlerini aksatacak bir şey varsa düzeltmeye de her zaman hazırız. O konuda da arkadaşlarımız çalışıyor” diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.