Türk bayraklı ilk F-35 havalandı!

Türkiye için üretilen ilk F-35 uçağı Lockheed Martin Texas Fort Worth tesislerinden havalanarak ilk uçuşunu yaptı.

ABD Savunma Sanayi Müsteşarlığı, Türkiye'nin ilk F-35 savaş uçağının Lockheed Martin Texas Fort Worth tesislerinden havalanışının görüntülerini paylaştı.

Özel üretilen F-35 savaş uçağı 18-001 kuyruk numarasına sahip ve kuyruğunda Türk bayrağı yer alıyor. Uçağın, test ve kabul işlemlerinden geçtikten sonra 21 Haziran’da Türk Hava Kuvvetleri’ne teslim edilmesi planlanıyor.

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