İsveç merkezli Securitas, Pronet Güvenlik ve Danışmanlık Hizmetleri'ni satın aldı. Reuters'a göre satış satın alma anlaşması yaklaşık 175 milyon lira işletme değeri üzerinden yapıldı.

Securitas Türkiye tarafından yayımlanan bültende, Pronet Güvenlik'in yıllık satışlarının yaklaşık 246 milyon lira olduğu ifade edildi. Özel sermaye fonu işletmecisi Cinven 2012 yılında Pronet Güvenlik'in bir bölümünü satın almıştı.

Pronet'in ana faaliyet konusu olan, ev ve işyerlerine yönelik elektronik güvenlik, alarm sistemleri ve alarm izleme hizmetleri alanında faaliyet gösteren Pronet Güvenlik Hizmetleri ise söz konusu anlaşmaya konu değil.

İki şirket arasında 31 Mayıs 2018 tarihinde imzalanan anlaşmanın ardından her iki şirketin yönetiminde bir değişiklik yaşanmazken, idari kadro ve saha çalışanları görevlerine devam edecek.

Elemanlı güvenlik hizmetleri, güvenlik mühendisliği, etkinlik güvenliği, hizmetleri ve entegre güvenlik çözümlerini de içeren hizmet çeşitliliği ile geniş bir faaliyet yelpazesine sahip olacak şirketin hizmet verdiği alanlar arasında Türkiye'nin dört bir yanıındaki AVM'ler, havalimanları, enerji tesisleri, üretim tesisleri, lojistik noktaları ile limanlar, turistik tesisler, finansal kurumlar, kamu kuruluşları, okullar, üniversiteler, hastaneler ve stadyumlar yer alıyor.

3. ÇEYREKTE TAMAMLANMASI BEKLENİYOR

Securitas Güvenlik Hizmetleri Türkiye Ülke Başkanı Murat Kösereisoğlu, "Bu birleşmeyle birlikte ailemizin genişleyecek olmasının heyecanını yaşıyoruz. Türkiye'de güvenlik sektörünün en önemli oyuncuları olarak 'güvenlikte en iyi'yi yeniden tanımlamayı amaçlıyoruz. Yeni takım arkadaşlarımızın uzmanlık, tecrübe ve farklı bakış açılarından faydalanma fırsatı bulacağımız bu yeni dönem, daha iyiye evrilmek için önemli bir fırsat," dedi.

Pronet Güvenlik Hizmetleri CEO'su Alp Saul şu noktaların altını çizdi:

1995 yılından bu yana elemanlı güvenlik hizmetleri sektöründe ilklere imza atmış şirketimiz, kalite ve hizmet yaklaşımı anlamında bizimle aynı doğrultuda hareket eden Securitas Güvenlik Hizmetleri ile güç birliği yapmış bulunuyor. Bu gelişme aynı zamanda, firmamızın ana faaaliyet konusu olan ev ve işyerlerine yönelik elektronik güvenlik ve alarm sistemleri alanındaki hizmetlerimize daha fazla odaklanmak için aldığımız stratejik bir karar.

Securitas Güvenlik Hizmetleri ile Pronet Güvenlik ve Danışmanlık Hizmetleri arasındaki anlaşma Rekabet Kurumu'nun onayına tabi bulunuyor. Satışın gerekli izinlerin alınmasının ardındn bu yılın üçüncü çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.