Türk heyetinden Bağdat'a üst düzey petrol ziyareti!

Reuters'ın son dakika haberine göre, Türkiye'den bir enerji heyeti Kerkük petrolleri üzerine görüşmeler yürütmek üzere Bağdat'a gitti.

Irak Petrol Bakanlığı'nın açıklamasına dayandırılan haberde Türk heyetinin, Kerkük'teki petrolün Ceyhan üzerinden dünyaya dağıtılması konusunu Iraklı yetkililerle masaya yatırdığı belirtildi.

Açıklamada, "Üst düzey Türk enerji heyeti, içlerinde devlet petrol şirketi SOMO yetkililerinin de bulunduğu üst düzey petrol yetkilileriyle, Kerkük'ten petrol ithalatının yeniden başlatılması konusunu konuştu" ifadeleri kullanıldı.