TÜRK - İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, "Bu yıl 1 Mayıs'ı Hatay' da kutlayacağız" dedi. TÜRK-İŞ geçen sene 1 Mayıs'ı Ankara'da Anadolu Meydanı'nda (Tandoğan) kutlamıştı.

BİRLEŞİK METAL-İŞ SENDİKASI: TAKSİM ALANI'NA ÇAĞIRIYORUZ

Birleşik Metal-İş Sendikası'ndan da 1 Mayıs kutlamalarına ilişkin karar alındı. Başkanlar Kurulu'nun sonuç bildirgesinde "Tüm emek örgütlerini ve sendikaları, Taksim Alanında 1 Mayıs kutlamalarına çağırıyoruz." denildi.

İşçi ve memur konfederasyonları, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları kapsamında, farklı şehirlerde kitlesel etkinlikler düzenleyecek. Türk-İş Hatay'da kutlama yapılacağını açıkladı. AA'nın aktardığına göre, Hak-İş'in Adana'da, Memur-Sen'in Kocaeli'nde, DİSK'in ise İstanbul'da kitlesel olarak kutlamalar gerçekleştireceği belirtiliyor.

2009'DA RESMİ TATİL İLAN EDİLDİ

Türkiye Cumhuriyeti'nin Sovyetler Birliği ile dostluk ilişkileri çerçevesinde, Ankara'da, 1 Mayıs 1922'de işçi bayramı kutlandı. Cumhuriyet tarihindeki ilk resmi kutlama ise 1 Mayıs 1923'te yapıldı.

Milli Güvenlik Konseyince 12 Eylül döneminde resmi tatil olmaktan çıkarılan 1 Mayıs, 2009'da "Emek ve Dayanışma Günü" olarak yeniden resmi tatil ilan edildi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER