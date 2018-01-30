Türk Tabipler Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyesi 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından terör örgütlerine yönelik Afrin bölgesinde başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin "savaş bir halk sorunudur" tanımlaması yapan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyesi 11 kişi hakkında soruşturma başlatılmıştı.
TTB BAŞKANI DAHİL 8 ÜYE GÖZALTINA ALINDI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Raşit Tükel'in de aralarında bulunduğu 8 TTB Merkez Konseyi üyesi gözaltına alındı.
Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TTB yetkilileri hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin TTB Merkez Konseyi üyesi Bülent Nazım Yılmaz'ı Eskişehir'deki ikametinde gözaltına aldı. Yılmaz'ın, soruşturmanın sürdüğü Ankara'ya gönderileceği öğrenildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasına göre, Türk Tabibler Birliği yetkilileri hakkında 3713 sayılı terörle mücadele kanunu uyarınca başlatılan soruşturma kapsamında 11 yönetici hakkında gözaltı kararı verildi ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi görevlilerince yasal işlemler bu sabah itibarıyla başlatıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tabipler Birliği'nin bildirisine "Sözde Türk Tabipler Birliği gibi bir kesim 'Savaşa hayır' diye kampanya yürütmek istiyor. Bu terörist sevicilerin bugüne kadar 'Barışa evet' dediklerini duymadık" sözleriyle tepki göstermişti.
SAĞLIK BAKANI DEMİRCAN'DAN TTB AÇIKLAMASI
Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, TTB'nin Afrin açıklaması ve gözaltı işlemleri ile ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu:
Bu açıklama ile sağlık camiasını temsil etmediğine inaniyoruz. Bu sadece basit, milletin karşı karşıya kaldırı saldırıya karşı basit bir açıklama olarak algılanmaması gerekir. Böyle bir açıklama yapmanın hukuki bir sorumluluğu vardır. Türkiye bir hukuk devletidir. Bundan ötesi hukukun işidir. Tabipler Birliği, Türk tabiplerini temsil eder noktada değildir. Gereken de hukuk devletinde yerine getirilecektir. Adının başında Türk olan bir birliğin Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı bir saldırıda, böyle bir şeyi yapması kabul edilebilir değildir.
— Metin Feyzioğlu (@metinfeyzioglu) January 30, 2018
Türk Tabipleri Birliği (TTB) Hakkında
Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türkiye'deki hekimleri temsil eden bir meslek örgütüdür. Hekimlerin haklarını korumayı, hekimlik mesleğini temsil etmeyi ve ahlakını korumayı, tıp eğitimine katkıda bulunmayı ve Türkiye halk sağlığını geliştirip yaygınlaştırmayı amaç edinmiştir. Gelir kaynağı üye aidatı olup, 65 ilde tabip odası ve 83245'e yakın üyesi vardır.
TTB Merkez Konseyi 1953 yılında İstanbul'da kurulmuş, daha sonra 1983 yılında Ankara’ya geçmiştir. Halen Ankara-Maltepe'deki binasında faaliyetlerini sürdürmektedir.
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