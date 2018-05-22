Suudi Arabistan Havayolları’nın Onur Air’den kiraladığı Medine-Dakka seferini yapan Airbus 330 tipi uçakta ön dikmesinde teknik bir arıza meydana geldi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın aktardığına göre SV3818 sefer sayılı TC-OCH tescilli uçağın pilotu bunun üzerine Cidde Havaliman’na inme kararı aldı.

Uçak Havalimanı’na ön dikmeleri açılmadan burun üzerine indi. Yolcular tahliye botları ile tahliye edilirken yaralanan olmadı.

Onur Air Genel Müdürü Teoman Tosun, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ”Uçağımız, sebebi henüz bilinmeyen bir nedenle yaşadığı hidrolik arıza sonrasında Cidde meydanına gerçekleştirdiği acil iniş sonrasında 141 yolcu ve 10 mürettebat uçaktan başarıyla tahliye edilmişlerdir.

Uçağımızın kaptanlarının soğukkanlılığı sayesinde kimse yaralanmamıştır. Arızanın dış etkenlerden kaynaklanıp kaynaklanmadığı yetkililer tarafından yapılacak detaylı incelemeler sonrasında açıklığa kavuşturulacaktır” dedi.

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