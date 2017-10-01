SON DAKİKA! 2017 Eylül ayı ihracat rakamları açıklandı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) eylül ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Buna göre ihracat eylül ayında yüzde 8.9 artışla 11.3 milyar dolar oldu. Yılbaşından bu yana ihracat ise yüzde 10,6 artışla 114 milyar 661 milyon dolara ulaşırken, son 12 aylık ihracat yüzde 9 artışla 153 milyar 24 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Eylül ayı ihracat rakamları, TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi tarafından Antalya'da düzenlenen toplantıda açıklandı. Büyükekşi'nin verdiği bilgiye göre Eylül'de en fazla ihracat artışı yakalayan sektör 5 kat artışla gemi ve yat sektörü oldu. Onu tütün ve fındık sektörleri takip etti.

Eylül ayında tarım ürünleri ihracatı yüzde 6.9, sanayi ihracatı yüzde 8.9, madencilik ürünleri ihracatı da yüzde 17.8 artış gösterdi.

En çok ihracat yapan sektör yine otomotiv olurken, 196 ülke ile yeni bir rekor kırdı.

Eylül ayında en fazla ihracat artışı yaşanan ülke yüzde 54 ile Rusya oldu.

AB ülkelerine ihracat yüzde 10.2 arttı. AB'ye ihracatın toplam ihracat içerisinde payı böylece yüzde 51.6'ya çıktı.

Uzakdoğu ülkelerine yapılan ihracat yüzde 26, Okyanusya ülkelerine yapılan ihracat da yüzde 28 arttı.

Eylülde parite etkisi ihracata 234 milyon dolar ilave katkı sağladı. Bunda euro/dolar paritesinin yüksek olması etkili oldu. Ancak yılbaşından bu yana bakıldığında parite ihracatta 1.8 milyar dolarlık negatif etki yaptı. Temel sebebi ise, dolar/TL kurunun yüksekliği oldu.

Ayrıntılar geliyor...

ihracat rakamları

TİM eylül ayı ihracat rakamları