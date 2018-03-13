İkili temaslar için Moskova'da bulunan Çavuşoğlu, ABD ile 19 Mart'ta yapılacak görüşme ile Menbiç'teki durumun netleşeceğini ifade etti.

Çavuşoğlu, "YPG Münbiç'ten çekildikten sonra orada güvenliği Türk ve ABD askerleri sağlayacak. YPG'nin çekilmesine iki ülke nezaret edecek" dedi.

Dışişleri Bakanı'nın açıklaması şöyle devam etti: "YPG'nin olduğu bölgeler nasıl istikrara kavuşturulur, kimin yöneteceğini nasıl sağlayabiliriz. Temel prensip nüfus oranında yönetim olması. YPG hiçbir şekilde olmayacak. Münbiç'ten YPG çekilince orada ABD ve Türk askerleri olacak. YPG'nin çekilmesine nezaret edeceğiz. Buranın güvenliğini kim sağlayacak, ABD ve Türkiye. Önce bu modeli Münbiç'te uygulayacağız daha sonra diğer yerlere götüreceğiz. Bu Rakka için de, Fırat'ın doğusunda YPG'nin kontrolündeki yerler için de geçerli.

19 Mart'taki toplantıda yol haritası net bir şekilde, tarihleriyle beraber belli olacak. Ne kadar sürede ne uygulanacak, diğer tarafa nasıl geçilecek, bunlarla ilgili takvim netleşecek. Son toplantıda tabii farklı olduğumuz şeyler olabilir ama bir anlayışa doğru gidiliyor."

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