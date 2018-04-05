TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, "2018'de yüzde 4-5 bandında bir büyüme beklentisi içindeyiz" dedi.

Bilecik, Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu 2017-2018 Reformu ile ilgili sorulan soruya da "Memnunuz, tam destek veriyoruz" dedi. Bilecik sözlerie şöyle devam etti:

"Enflasyonu kontrol altına alan bir politikayı daha iyi uyguladığımız ve hayata geçirdiğimiz zaman kur da istikrara yüzde 100 kavuşacak."

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