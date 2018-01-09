Tuzla tersaneler bölgesinde bir gemide çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.



AA'nın haberine göre, bir tersanede bakımı yapılan kuru yük gemisininin makine dairesinde sebebi belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Gemideki yangın sensörleri devreye girince yangın kısa sürede söndürüldü. Çalışanların ihbarı üzerine itfaiye ekibi de olay yerine çağrıldı.

İtfaiye ekipleri, gemide oluşan dumanı tahliye ederek yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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