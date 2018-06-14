'Liseden beri doktor olma arzusundaydım'

Habertürk Gazetesi muhabiri Hayati Arıgan'ın haberine göre, Cüneyt Turan sulh ceza hakimliğinde liseden beri doktor olma arzusu içinde olduğunu ancak bunu başaramadığını söyledi. Değişik özel işlere atıldığını ancak bir süre önce iflas ettiğini belirten Turan, "İflas sürecinde arı balı ile ilgileniyordum. Bununla ilgili çalışmalar yaptım. Sürekli okuyan bir insanım, meraklıyım. Bazı hastalara propolisi gıda takviyesi olarak tavsiye ettim ama maddi kar sağlamadım. Profesör ünvanını kullandığımı kabul ediyorum. Bunu itibar edinmek için kullandım. Suçsuzum" dedi.







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