Sosyal medya sitesi Twitter'da bağlantı sorunu yaşanıyor. Twitter'a masaüstü ve mobil uygulamadan giren kullanıcılar "Teknik bir sorun var. Fark ettiğin için teşekkürler, bunu yakında düzelteceğiz ve her şeyi eski haline getireceğiz." hatasını alıyor. Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken erişim sorunu devam ediyor.

Yaşanan bağlantı sorununun dünyanın birçok ülkesinde devam ettiği raporlanırken, sorunun 16:55 itibarıyla başladığı görülüyor.

Öte yandan, yaşanan bağlantı sorununun ABD, Kuzey Avrupa ve Asya sunucularından kaynaklandığı raporlanıyor.

TWİTTER NEDİR?

Twitter, 2006 yılının Temmuz ayından itibaren hizmet vermeye başlayan bir sosyal medya sitesidir. Merkezi ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı San Francisco'da bulunan Twitter, Jack Dorsey, Noah Glass, Biz Stone, ve Evan Williams tarafından Mart 2006'da oluşturulup Temmuz 2006'da kullanıma açıldı.

Kullanıcılar, Twitter'da 280 karakter ile sınırlandırılan ve "tweet" adı verilen gönderiler yayınlayabilmektedir. Günümüz verilerine göre Twitter'da her dakika ortalama yaklaşık 150 bin tweet atılmaktadır.