Sosyal medya sitesi Twitter'a iOS uygulaması üzerinden giriş yapan kullanıcılar, yaklaşık 1 saattir ana sayfadaki tweet'lerin yenilenmediğini ve bağlantı sorunu yaşadıklarını raporluyor.

Yaşanan bağlantı sorunuyla ilgili olarak Twitter'ın İngiltere civarındaki sunucularında problem yaşandığı görülüyor. Kullanıcılar, yaşadıkları sorunla ilgili Twitter'a masaüstü sürümden veya Android uygulamadan erişerek görüş bildiriyor.

Twitter'ın iOS uygulamasının ana sayfasında yaşanan sorun nedeniyle henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Arızanın yalnızca Türkiye'de değil, dünya genelinde olduğu raporlanıyor.

TWİTTER NEDİR?

Twitter, 2006 yılının Temmuz ayından itibaren hizmet vermeye başlayan bir sosyal medya sitesidir. Merkezi ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı San Francisco'da bulunan Twitter, Jack Dorsey, Noah Glass, Biz Stone, ve Evan Williams tarafından Mart 2006'da oluşturulup Temmuz 2006'da kullanıma açıldı.

Kullanıcılar, Twitter'da 280 karakter ile sınırlandırılan ve "tweet" adı verilen gönderiler yayınlayabilmektedir. Günümüz verilerine göre Twitter'da her dakika ortalama yaklaşık 150 bin tweet atılmaktadır.