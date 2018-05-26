Twitter'da kısa süreli erişim sorunu

Sosyal medya sitesi Twitter'a saat 22.15'ten itibaren dünya genelinde bağlantı sorunu yaşandı. Kısa süreli sorun ara ara devam ederken, 22.30 civariyle düzeldi.

Twitter'a masaüstü ve mobil uygulamadan giren kullanıcılar "Teknik bir sorun var. Fark ettiğin için teşekkürler, bunu yakında düzelteceğiz ve her şeyi eski haline getireceğiz." hatasıylakarşılaştı.