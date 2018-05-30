Uber - taksi tartışmasında Başbakan Binali Yıldırım’ın talimatıyla Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde değişikliğe gidilmesinin ardından Uber'den açıklama geldi. Uber'in yaptığı resmi açıklama şöyle:

Türkiye’deki şehirlerin ulaşım seçeneklerini geliştirmek amacıyla tüm ilgili yerel paydaşlarla iş birliği içinde çalışmak istiyoruz ve uzun vadeli sadık bir iş ortağı olarak Türkiye’ye sonuna kadar bağlıyız.

Hatırlanacağı üzere Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğine göre, korsan taşımacılık yapan araç sahibinin, yolcu taşımacılığı için aldığı D2 yetki belgesine ilk tespitte 50 uyarı cezası verilmesi, bir yıl içinde iki defa aynı ihlali yaptığı tespit edilirse 2 yıl boyunca yetki belgesi iptal edilmesi söz konusu.

UBER ve taksi esnafı arasında bir süredir gerilim ederken Uber'in yasa dışı faaliyet gösterip göstermediği hukuki olarak tartışılıyordu.

4 Haziran'da konuyla ilgili dava İstanbul'da görülecek.