Ankara’da bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’yi buluşturacak zirvede, Suriye’de 5 yıllık geçiş süreci masaya yatırılacak, “Nasıl bir anayasa yapılmalı?” sorusuna yanıt aranacak.

Gazete Habertürk'ten Çetiner Çetin'in haberine göre Türkiye ve İran, Suriye’de üniter devlet yapısının güçlendirilmesini ve etnik mezhep tartışmalarının dışında kalan bir anayasanın şekillendirilmesini istiyor. Rusya ise, merkez yönetiminin güçlü olduğu yerel yönetim modelini esas alan ve etnik grupların tanımlandığı bir anayasa oluşturulmasından yana. Liderler zirve boyunca, tüm tarafların hassasiyetlerini dikkate alacak bir formül arayacak.

‘GEÇİŞ SÜRECİ’ MASADA

Astana ve Soçi görüşmelerindeki Suriye’deki normalleşme ve geçiş sürecine dair müzakerelerde yeni bir anayasaya dair ihtiyaca vurgu yapılmıştı. Bu kapsamda ülkedeki her kesimi temsil eden bir anayasa oluşturulması konusunda görüş birliği oluşmuştu. En son Soçi’de gerçekleştirilen toplantıda üç lider görüşlerini iletmişti. Bugünkü zirvede geçiş sürecine dair Anayasa denkleminin netleşmesi bekleniyor. Türkiye, İran ve Rusya ortak bir formül üzerinde anlaşma sağlarsa anayasa süreci için çalışmalar hızlandırılacak ve haziran ayında Tahran’da gerçekleştirilecek üçlü zirvede, belgenin son hali üzerinde müzakere yapılacak.

DEAŞ terör örgütünün yenilgiye uğratılması ve sonrasında yaşanan gelişmeler, Suriye’deki barışın garantörü durumundaki 3 ülkenin yürüttüğü diplomatik trafik ile Astana ve Soçi çerçevesinde ilerletilen siyasi sürecin olumlu sonuçlar verdiğini gösteriyor. Bu kapsamda bugünkü üçlü zirvenin de ülkede siyasi çözüm sürecine yoğunlaşması bekleniyor.

Zirvede İran ve Türk taraflarının, ABD’nin faaliyetlerini de tartışmaya açacağı öğrenildi. ABD’nin özellikle ülkenin güneyindeki bazı Sünni Arap aşiretleri silahlandırmasına karşı alınacak somut önlemlerin gündeme geleceği belirtiliyor Liderlerin bugünkü zirvede şiddetten arındırılmış bölgelerin korunması ile insani yardım sorununu da müzakere edecekleri öğrenildi.

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