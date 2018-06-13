UEFA, Beşiktaş'ın 2017-18 sezonunda Finansal Fair-Play kriterlerine uyduğunu, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un ise anlaşmaya kısmen uyduğunu açıkladı. UEFA'dan yapılan duyuruya göre Fenerbahçe ve Trabzonspor'un transfet kısıtlaması, devam edecek.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER