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Son dakika! UEFA'dan radikal kararlar!

Son dakika haberine göre UEFA, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi kurallarında değişikliğe gitti. UEFA, uzatmaya giden maçlarda 4. oyuncu değişikliğin onaylandığını duyurdu. UEFA ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde maçın başlama saatini de değiştirdi!

27 Mart 2018 Salı, 12:45:20 | Güncelleme:

UEFA'dan son dakika açıklaması! UEFA, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Süper Kupası'nda yeni sezonda uygulanmak üzere kural değişiklikleri yaptı. UEFA'nın açıklamasına göre 2018-19 sezonundan itibaren bu organizasyonlarda uzatmaya gidecek maçlarda 4. oyuncu değişikliği yapılabilecek.

UEFA'nın duyurduğu diğer bir değişiklik ise, Şampiyonlar Ligi final, Avrupa Ligi finali ve Süper Kupa'da 18 futbolculuk olan maç kadrosu kontejanı, 23 futbolcuya yükseltildi. Yani finale çıkan takımlar yedek kulübesinde 7 değil, 12 futbolcuyu oturtabilecek.

UEFA, Şampiyonlar Ligi'nin saatinde de değişikliğe gitti. UEFA, Avrupa saatine göre önceden 20:45 olan klasikleşen saati, 21:00'a çekti. UEFA'nın yaptığı değişiklikle birlikte Şampiyonlar Ligi maçları, gelecek sezondan itibaren TSİ 23.00 ve 00.00'da başlayacak. Salı ve çarşamba günleri belirlenecek olan ikişer maç ise Türkiye saatiyle 20.55 ve 21.55'te başlayacak.

KADROYA YENİ OYUNCU EKLEMEDE SERBESTLİK GELDİ!
UEFA'nın yeni kurallarına göre Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde gruptan çıkan takımlar, herhangi bir kısıtlama olmadan daha önce bildirdikleri kadrolara 3 yeni oyuncu ekleyebilecek.

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Yorumlar 13
  • Misafir 10 dakika önce
    saaati tam algılayamamış bazılar; ileri - geri işlemleri varken bizde 21:45 idi şampiyonlar ligi saati, o saat 22:00 oldu yani 15 dakika geç başlayacak, avrupa yaz saatine geçtiğinde bizim saat ile 23:00 olacak maçlar, avrupa kış saatine geçince biz yaz saatinde devam ettiğimiz için 00:00 gece yarısı başlayacak maçlar
  • Misafir 16 dakika önce
    uefa ve fifa almanya isoanya ingiltere ve fransa ya hizmet ediyor bu organizasyonlarin paralarini götüren takimlar hep ayni belli degisiklik yapilacaksa önce bütün sistem degismeli 2. 3. ve 4. ünün sampiyonlar liginde ne isi var zira bülkelerin ilk 4 takimlarini zengin etmek icin mi yapilmis bir kural bizim ligler gibi fakir liglerin takimlari hangi parayla bunlara karsi mücadele edecek
  • Misafir 6 dakika önce
    2.3.4 gider tabi senin takımlarının avrupadaki başarası ne kaç kere kazandın kaç kere finaller aşamasına geldin seninde ülke puanın yukarda olsun sende git bir diğer değişiklik ise seneye senin liginde 2. olan takım daha önceleri avrupa takımlarının en iyi takımları ile mücadele ediyordu avrupa için şimdi daha güçsüz denk takımlarla karşılaşacak öyle büyük takım çıkmayacak herşeyi eleştiriyosunuz arkadaş kimse kendisine bakmıyor ne yaptın da senin 2.3.4 takımlarını şampiyonlar ligine alsın atıp tutmayın herşeye sen ilk elemede ismini bilmediğin takımlara elen sonra bekle hey
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