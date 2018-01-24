UEFA'nın A Milli Takım düzeyindeki yeni turnuvası UEFA Uluslar Ligi'nin kuraları İsviçre'nin Lozan kentinde çekildi.
Türkiye Futbol Federasyonu'nu kura çekiminde Başkan Yıldırım Demirören, 1. Başkanvekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Başkanvekili Ali Dürüst, Yönetim Kurulu Üyesi Alaattin Aykaç, Genel Sekreter Kadir Kardaş ve A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu temsil etti.
A LİGİ
1.GRUP: Hollanda - Fransa - Almanya
2.GRUP: İzlanda - İsviçre - Belçika
3.GRUP: Polonya - İtalya - Portekiz
4.GRUP: Hırvatistan - İngiltere - İspanya
B LİGİ
1.GRUP: Çekya - Ukrayna - Slovakya
2.GRUP: TÜRKİYE - İsveç - Rusya
3.GRUP: Kuzey İrlanda - Bosna Hersek - Avusturya
4.GRUP: Danimarka - İrlanda Cumhuriyeti - Galler
C LİGİ
1.GRUP: İsrail - Arnavutluk - İskoçya
2.GRUP: Estonya - Finlandiya - Yunanistan - Macaristan
3.GRUP: Güney Kıbrıs Rum Kesimi - Bulgaristan - Norveç - Slovenya
4.GRUP: Litvanya - Karadağ - Sırbistan - Romanya
D LİGİ
1.GRUP: Andorra - Kazakistan - Letonya - Gürcistan
2.GRUP: San Marino - Moldova - Lüksemburg - Belarus
3.GRUP: Kosova - Malta - Faroe Adaları - Azerbaycan
4.GRUP: Cebelitarık - Lihtenştayn - Ermenistan - Makedonya
UEFA ULUSAL LİGİ NEDİR?
Özel maç sayısının azaltılmasını sağlamayı amaçlayan ve ülkelere denk rakipleriyle daha fazla resmi maç yapma olanağı tanıyan UEFA Uluslar Ligi, aynı zamanda 2020 Avrupa Şampiyonası finallerine katılmak için alternatif bir yol teşkil ediyor.
UEFA'ya üye 55 üye federasyonun ülke puanına göre belirlenen A, B, C ve D olmak üzere dört ayrı kategoride yarışacağı Uluslar Ligi'nde Türkiye B Ligi'nde mücadele edecek. Türkiye, Uluslar Ligi kura çekimine Kuzey İrlanda, Danimarka ve Çek Cumhuriyeti'nin de olduğu 3. torbadan katıldı.
— Habertürk Spor (@HTSpor) January 24, 2018
Üç takımlı dört gruptan oluşacak B Ligi'nde takımlar rakipleriyle biri içeride biri dışarıda olmak üzere toplam iki kez karşılaşacak. Bu nedenle Türkiye, Eylül-Kasım 2018 döneminde iki tane özel maç yapma olanağı bulacak.
UEFA ULUSLAR LİGİ STATÜSÜ
A Ligi
Takımlar, 3'erli 4 gruba ayrılacak. 4 grup lideri, Haziran 2019'da şampiyonu belirleyecek UEFA Uluslar Ligi Finalleri'nde (Yarı final, üçüncülük maçı ve final) mücadele verecek. Finalistler arasından seçilecek ev sahibi ülke Aralık 2019'da belli olacak. Grup sonuncusu olan 4 ülke, 2020'de düzenlenecek UEFA Uluslar Ligi'nde B Grubu'na düşecek. UEFA EURO 2020'ye katılamayan en çok puana sahip 4 ülke Mart 2020'de Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine gidecek bir takımı belirlemek için Play-Off oynayacak.
B Ligi
B Ligi'ndeki 12 ülke, 3'er takımlı 4 gruba ayrılacak. Gruplarında lider olan 4 ülke, A Ligi'ne yükselecek. Grup sonuncusu 4 ülke ise 2020'de oynanacak bir sonraki turnuva için C Ligi'ne düşecek. B Ligi'nde en çok puanı olan ve UEFA EURO 2020'ye katılamayan 4 ülke ise Mart 2020'de Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine gidecek bir takımı belirlemek için Play-Off oynayacak.
C Ligi
Takımlar, 1 grup 3 ve 3 grup 4'er takıma ayrılacak. 4 grup birincisi, B Ligi'ne yükselecek. Grup sonuncusu olan 4 ülke, 2020'de düzenlenecek UEFA Uluslar Ligi'nde D Grubu'na düşecek. UEFA EURO 2020'ye katılamayan en çok puana sahip 4 ülke Mart 2020'de Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine gidecek bir takımı belirlemek için Play-Off oynayacak.
D Ligi
Takımlar 4'erli 4 gruba ayrılacak. 4 grup birincisi, C Ligi'ne yükselecek. UEFA EURO 2020'ye katılamayan en çok puana sahip 4 ülke Mart 2020'de Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine gidecek bir takımı belirlemek için Play-Off oynayacak.
UEFA ULUSLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ
1. Hafta: 6-8 Eylül 2018
2. Hafta: 9-11 Eylül 2018
3. Hafta: 11-13 Ekim 2018
4. Hafta: 14-16 Ekim 2018
5. Hafta: 15-17 Kasım 2018
6. Hafta: 18-20 Kasım 2018
Final kurası: Aralık 2018
Finaller: 5-9 Haziran 2019
UEFA EURO 2020 Play-Off kurası: 22 Kasım 2018
UEFA EURO 2020 Play-Off maçları: 26-31 Mart 2020
AVRUPA ŞAMPİYONASI'NA KATILIM HAKKI VERECEK
UEFA Uluslar Ligi'ndeki A, B, C ve D liglerinde gruplarını lider bitiren takımlar kendi aralarında dörtlü final (yarı final, üçüncülük ve final maçları) oynayacak. Liderler, EURO 2020'ye elemeler sonucu katılım hakkı kazanmışsa söz konusu ligde onlardan sonra en yüksek puana sahip takımlar, dörtlü finale kalacak. A, B, C ve D liglerindeki dörtlü finallerin kazananları, EURO 2020'ye katılım hakkı elde edecek.
UEFA ULUSLAR LİGİ FORMATI
Ülke sıralamalarına göre UEFA üyesi 55 federasyonun milli takımlarının A, B, C ve D liglerine ayrıldığı organizasyonda, A ve B liglerinde yer alan 12'şer takım, dört grupta üçer ülke ile mücadele edecek. C liginde bir grupta üç ülke, diğer üç grupta dörder ülke boy gösterecek. D liginde ise dört grupta dörder ülke yer alacak. Liglerinde aynı grupta yer alan takımlar, birbirleriyle deplasmanda ve evinde olmak üzere maçlara çıkacak.
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