Kayseri'de terör örgütlerine yönelik sürdürülen operasyonlar çerçevesinde 7 Ocak'ta DEAŞ terör örgütüne yönelik yapılan çalışmada, 'Terörizm' suçundan Belçika adli makamları tarafından ülkeye iadesi amacıyla uluslararası seviyede aranan Belçika/Cezayir uyruklu A.A. ve Suriye uyruklu eşi M.A. yakalanarak gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İHA'nın haberine göre, 10 günlük gözaltı süresi sonrasında DEAŞ terör örgütüne üye olmak suçundan hakkındaki işlemler tamamlanan A.A. ve eşi M.A., sabah doktor kontrolünden geçirildi.

Zanlı A.A. ve eşi M.A. doktor kontrolü sonrasında adliyeye sevk edildi.

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