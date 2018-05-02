Ümraniye Dudullu'da bir araç muayene istasyonuna uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Olayda 2 kişi yaralanırken, saldırganlar bir otomobille olay yerinden kaçtı. İHA'nın haberine göre, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER