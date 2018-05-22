Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi Acil servisi önünde silahlı saldırgan, bir kişiyi kafasından vurdu. Saldırgan olay yerinden kaçarken, ağır yaralanan şahıs ise hemen hastaneye kaldırıldı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

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