Bir basın toplantısı düzenleyen PSG teknik direktörü Unai Emery, sezon sonunda görevinden ayrılacağını duyurdu. İspanyol çalıştırıcı, "Oyuncularım, çalışanlarım, sportif direktör ve başkanımız Nasser Al-Khelaifi'ye ve tüm taraftarlara, burada geçirdiğim iki sezon için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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