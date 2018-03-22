Muhteşem Yüzyıl dizisinde 'Behram Paşa' rolünü canlandıran oyuncu Adnan Koç, kardeşleri ve 1 arkadaşı uyuşturucu torbacısıyla birlikte gözaltına alındı. Koç uyuşturucuları polise vermemek için bir süre direndi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Nihat Uludağ'ın haberine göre; İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyete ve sanat dünyasına uyuşturucu satışı yaptığı belirtilen torbacı Sinan Bozburun'u takibe aldı. Torbacının İçerenköy'deki bir kafenin müşterilerine uyuşturucu satmaya gittiğinin tespit edilmesi üzerine fiziki takip yapıldı. Torbacıdan aldığı 5 fişek kokaini kardeşleri ve 1 arkadaşına götüren oyuncu Adnan Koç gözaltına alındı. Koç'un polise mukavemet etmesi nedeniyle zor kullanıldı. Operasyonda Adnan Koç'un yine oyunculuk yapan kardeşi Mehmet Hayri, Ahmet ve Şeyhmuz Koç ile arkadaşı Mehmet Pınarbaşı gözaltına alındı.

İstanbul Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, ünlü dizi oyuncusu ve Muhteşem Yüzyıl dizisinin 'Behram Paşa'sı Koç'u, 3 kardeşi, M.P. adlı bir kişiyi ve ünlülere uyuşturucu temin eden 'torbacı' Sinan B.'yi gözaltına almıştı. Polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edilen Adnan Koç ve 2 kardeşi, savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İki şüpheli, haklarında 'adli kontrol' hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

ÜNLÜLERİN TORBACISI DA YAKALANDI

Kafede yapılan aramalarda da bir miktar metamfetamin ve sentetik uyuşturucu ecstasy hap ele geçirilirken torbacı Sinan Bozburun da gözaltına alındı. Gözaltına alınan ünlülerin torbacısı Sinan Bozburun'un oyuncu Serhan Onat'a da geçen hafta uyuşturucu sattığı tespit edildi. Serhan Onat'ın da ifadesine başvuruldu. Torbacı Sinan Bozburun önceki gün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Adnan Koç, kardeşleri ve arkadaşı da bugün adliyeye sevk edildi.

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