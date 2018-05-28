'Sanat dünyasının felaket tellalı' olarak anılan ses sanatçısı Onur Akay, 7 Cüceler'in Neşeli'si oyuncu Tayyar Yıldız'ın 61 yaşında vefat ettiğini açıkladı. Aynı zamanda banka memurluğu yapan Tayyar Yıldız, rahatsızlığından önce emekliliğini yaşıyordu.



Sanatçının cenazesi, dün Karaman Boyalı Köyü'nde bulunan aile mezarlığına defnedildi. 61 yaşındaki Tayyar Yıldız, 95 cm boyu ve “Neşeli” karakteriyle gönüllerimizde taht kurmuştu. 1970 yılında Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler'de 1971 yılında ise, Ayşecik ve Sihirli Cüceler Rüyalar Ülkesinde isimli filmlerde Neşeli karakterini canlandırmıştı.

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