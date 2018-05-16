Habertürk Haber Merkezi'nden Veli Sarıboğa'nın aktardığı bilgilere göre, ünlü oyuncular Çağatay Ulusoy, 2011 Türkiye ikinci güzeli oyuncu Gizem Karaca, Cemal Hünal, Yusuf Akgün, Ergun Taş, şarkıcı Cenk Eren ile DJ Nuri Kösem, Ayşe Selin Boronkay’ın da aralarında bulunduğu 34 kişinin yargılandığı davada mahkeme 5 yıl sonra kararını açıkladı.

Şarkıcı Cenk Eren hakkında uyuşturucu ticareti suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

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