Üsküdar'da 3 katlı ahşap bir binada çıkan yangın paniğe yol açtı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, ekiplerin alev alev yanan ahşap yapıya müdahalesi sürüyor.

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